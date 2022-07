PlayStation 5-salget falt med 44% i Europa i løpet av første halvdel av 2022

HQ

Det europeiske markedet for salg av spill vokste med 13,5% i første halvår av 2022, sammenliknet med tilsvarende periode året før. Det skriver Gamesindustry.biz basert på data fra Europe's Video Game Industry.

Mens salget av software gikk fremover, var situasjonen en annen med konsollsalg. Her falt det totale salget med 21,5%, noe som først og fremst skyldtes PlayStation 5. Salget av Sonys populære konsoll falt nemlig med hele 44%, noe som mest sannsynlig har sammenheng med at Sony forsøker å møte etterspørselen i større markeder, fremfor mindre europeiske land. Imidlertid var PS5 fortsatt den nest bestselgende konsollen i regionen etter Nintendo Switch.

Det må imidlertid bemerkes at dataene ikke er helt nøyaktige, for å si det mildt. Konsollsalget inkluderer for eksempel ikke data fra Europas to mest lukrative markeder, Tyskland og Storbritannia, mens spillsalget er basert på et helt annet datasett som inkluderer Bahrain og De forente arabiske emirater som en del av den europeiske spillindustrien.