Playstation antyder en større satsing på flere plattformer

Er PlayStation-eksklusiver en saga blott? Kanskje - for nå ser det ut til at Sony øker innsatsen for å bringe flere spill til andre plattformer, spesielt Xbox og Switch 2.

Dette er i henhold til en ny stillingsannonse der Sony søker en Multiplatform and Account Management Senior Director - en rolle som eksplisitt har til oppgave å lansere PlayStation-titler ikke bare på PC, men også på Xbox, Switch 2 og mobile enheter.

PlayStation har historisk sett vært ganske reservert når det gjelder å dele spillene sine med andre plattformer, spesielt sammenlignet med Xbox og Microsoft. Riktignok har titler som God of War og Horizon funnet veien til PC, men å inkludere direkte konsollkonkurrenter er et overraskende (og velkomment) trekk.

Dette kan også bety at Sonys tidligere uttalelser - at bare flerspillerfokuserte spill ble vurdert for porter - kanskje ikke lenger stemmer. Kanskje til og med God of War eller Horizon til slutt kan finne veien til Xbox eller Switch 2. Vi kan håpe.

Hva mener du - vil du se PlayStation-titler på andre konsoller?