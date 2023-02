PlayStation arrangerer en gratis online flerspillerhelg denne uken

HQ

Sony ser ut til å virkelig skru opp innsatsen med PlayStation Plus i det siste, da de siste tilskuddene til tjenesten har inneholdt noen seriøse tunge hitters. Men for å legge til dette, feirer Sony tjenesten med en Festival of Play-begivenhet, som tilbyr spillforsøk (som God of War: Ragnarök en vi rapporterte om nylig), en ny PlayStation Stars-kampanje, doble rabatter på spill, en konkurranse for å vinne en Bravia XR OLED-TV og mer, og til og med en gratis online flerspiller.

Dette er den virkelige kickeren av arrangementet, da det er den desidert mest tilgjengelige for alle PlayStation-eiere. Hva det vil tillate er noen PlayStation 4 eller 5 bruker å spille online multiplayer spill gratis for varigheten av denne kommende helgen (18 februar & 19) alt uten å kreve et abonnement på PlayStation Plus.

Det vil også bli holdt en PlayStation Tournament på FIFA 23, Guilty Gear Strive og NBA 2K23 i løpet av helgen, og enhver PS Plus abonnent som deltar i den elektroniske gratishelgen vil også få et digitalt samleobjekt for å legge til Stars samling.

Kommer du til å spille med venner på PlayStation denne helgen?