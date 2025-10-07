PlayStation avlyser de resterende datoene for sin The Concert-turné i USA

HQ

For å markere 30 år med PlayStation lanserte Sony en massiv verdensturné med livekonserter, der målet var å besøke byer over hele verden for å fremføre sanger og spor fra de mange PlayStation-spillene og -seriene. PlayStation: The Concert, som den ble kalt, startet med en turné i Storbritannia og Europa, før den krysset dammen for en rekke datoer i USA. Denne fasen av turen vil ikke bli videreført.

I følge VGC er resten av USA-turneen avlyst. Det var tilsynelatende fortsatt planer om å besøke mange store byer, det være seg Atlanta, Cleveland, Detroit, Charlotte, New York, Philadelphia, Washington DC, Chicago, Boston og flere, og dette er ikke engang første gang showet har fått en fartsdump, ettersom mange av de europeiske datoene som var planlagt tidligere i år, ble utsatt til sommeren 2026.

Det er uklart hva denne avlysningen betyr for den videre turneen, men undertegnede deltok på Manchester-arrangementet våren 2025, og sammenlignet med andre videospillkonserter imponerte det ikke akkurat på grunn av mangel på et fullt live-orkester, merkelig AI-kunst og ellers et fokus på PlayStations viktigste IP (The Last of Us, Horizon, God of War, Ghost) i moderne tid, noe som betyr at det ikke egentlig føltes som en feiring av 30 år med konsollplattformen...

Arrangørene kommenterer denne avlysningen med å legge til: "Teamet vårt har brukt mye tid på å utvikle dette prosjektet, og vi deler skuffelsen til fansen som ikke lenger vil være i stand til å delta. Vi retter en stor takk til alle som har støttet showet, og vi setter pris på deres forståelse for denne vanskelige beslutningen."