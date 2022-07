PlayStation avslører egen iPhone-kontroller

HQ

BackBone har i flere år gjort det lettere og bedre å spille på farten med kontrollere laget for mobiler, Nintendo Switch og slik. Snart får PlayStation-spillere også nyte dette.

Sony har nemlig offentliggjort det som enkelt nok kalles Backbone One - PlayStation Edition, et kontrolloppsett laget for å gjøre det lettere å spille PlayStation-spill på en iPhone via Remote Play. Dette ved å lage en utgave som minner om DualSense-kontrolleren. Siden den kobles rett på telefonen trenger du ikke å tenke på lading heller.

Dessverre er ikke Norge blant de første landene som får tilgang til den, men siden Sverige faktisk er det trenger vi forhåpentligvis ikke å vente så altfor lenge.