PlayStation avslører kule ting ved et uhell

Rettssaken FTC vs. Microsoft/Activision-rettssaken fortsetter å levere interessant informasjon, og i løpet av den fjerde dagen fikk vi vite at det kostet rundt 212 millioner dollar å utvikle Horizon Forbidden West og 220 millioner dollar å skape The Last of Us: Part II,, at en million PlayStation-spillere bare spiller Call of Duty (og at "over 6 millioner spillere bruker mer enn 70 % av tiden sin" med serien), at Call of Duty-spillene alene (uten DLC og slik) gir PlayStation inntekter på over 800 millioner dollar i USA alene hver år, at det som jeg har nevnt før bare er ett spill igjen som Sony har markedsføringsrettighetene for - og mye mer.

Det var da voldsomt hvor åpne Sony har vært i forhold til de ekstremt redigerte dokumentene vi har sett fra Microsoft, Activision Blizzard og andre de siste dagene. Dette skyldes ikke at det japanske selskapet var villig til å løfte på sløret, men at noen tydeligvis ikke er gode på data eller noe. Disse detaljene fant nemlig The Verge ut av siden mange dokumenter bare var redigert med en litt for svak tusj.

Heldigvis for Sony er det ikke noe særlig skadelig informasjon, for i tillegg til de overnevnte detaljene vet vi nå også for eksempel at nesten halvparten av amerikanerne som eier en PlayStation 5 også har en Nintendo Switch, mens mindre enn 20% av dem også har en Xbox Series.