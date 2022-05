PlayStation avslører store nyheter med State of Play på fredag

HQ

Siden God of War: Ragnarök har blitt aldersmerket i Korea, Stray tydeligvis skal komme i juli og ryktene rundt The Last of Us Remake nekter å gi seg har mange nesten forventet en ny State of Play-sending i nærmeste fremtid. Her er annonseringen du har ventet på.

Årets første State of Play-sending blir klokken 00.01 den 3. juni, altså natt til neste fredag. Sendingen vil vare i omtrent 30 minutter, og Sony sier at de vil vise frem en rekke spill fra samarbeidspartnere. Noen av disse vil også komme til PlayStation VR 2. Vi får se om de sniker inn en eller to nyheter fra PlayStation Studios også...