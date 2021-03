PlayStation bekrefter at butikkene på PS3, PSP og PS Vita fjernes

Du ser på Annonser

De siste ukene har det gått et meget troverdig rykte om at Sony planlegger å legge den PlayStation Store på en rekke gamle PlayStation-konsoller og at dette ville offentliggjøres før april. Nå har beskjeden kommet.

Sony bekrefter nemlig at PlayStation Store vil legges ned på PlayStation 3 den 2. juli og på PlayStation Vita den 27. august. De siste kjøpemulighetene på PlayStation Portable vil også fjernes den 2. juli.

Selskapet tar seg selvsagt tid til å svare på spørsmålet noen av dere har snakket om på Discord også, nemlig om dette gjør slik at man ikke kan laste ned spill man eier lenger. Dette blir selvsagt ikke tilfellet. Du kan laste ned spill og utvidelser du allerede har kjøpt før butikkene legges ned. Eventuelle gavekort for spill du har kan også fortsatt brukes. Nærmere informasjon om alt dette finner du her.