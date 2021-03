PlayStation byr på enda flere fantastiske spill gratis

Du ser på Annonser

Frem til den 1. april er det altså Ratchet & Clank alle PlayStation-eiere kan laste ned gratis, men Sony var tidlig ute med å si at vi skulle få enda flere spill gratis fremover. Det viser seg at kvaliteten på dem er knallbra også.

For nå har Sony avslørt hvilke ti andre spill som blir gratis for alle med PlayStation 4 eller PlayStation 5 lenger, og med blant annet Astro Bot: Rescue Mission, Horizon: Zero Dawn, Moss, Subnautica og The Witness er det få som kan klage over hvilke spill vi får. Alle disse blir gratis fra og med den 26. mars og frem til den 23. april:

Du merker at dette kanskje bare er ni? Det er siden det tiende spillet først blir gratis den 19. april, og det er selveste Horizon: Zero Dawn Complete Edition, altså selve spillet og utvidelsen The Frozen Wilds. Dette tilbudet vil vare frem til den 15. mai. Makan til gaver skal man lete lenge etter!