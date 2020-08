PlayStation byr på ny State of Play-sending på torsdag

Du ser på Annonser

Den siste tiden har det gått rykter om at Sony ville gi oss mer informasjon om PlayStation 5 i en kommende State of Play-sending som tilsynelatende skulle være den 6. august. Nå skal dere få vite hvorfor jeg ikke har skrevet om det.

PlayStation kan nemlig bekrefte at en ny State of Play-sending vil starte klokken 22 på torsdag, men gjør det fullstendig klart at vi ikke skal få vite mer om PlayStation 5 sin pris eller lanseringsdato. Sendingen vil i stedet fokusere på kommende PlayStation 4- og PlayStation VR-spill, samt gi oss noen oppdateringer fra enkelte PS5-spill som ble vist frem i Future of Gaming-sendingen. Alle disse vil komme fra tredjeparts-studioer, noe som betyr at vi ikke vil få se mer av Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West og andre PlayStation Studios-spill. Sendingen vil uansett by på over 40 minutter med snadder, så det er bare å glede seg.