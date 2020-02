PlayStation byr på premier til Trophy Huntere

Både forumene her, Discord-gruppen og samtaler jeg har med flere av dere er klart bevis på at det finnes mange som jakter på PlayStation-trofeer der ute, så her kommer en sak du bør få med deg.

I sammenheng med at det nå finnes godt over 100 millioner PlayStation 4-konsoller der ute har Sony nemlig startet det som kalles PlayStation Player Celebration. Her handler det enkelt nok om å spille så mange spill og få så mange Trophies som mulig fra og med den 24. februar. Dette er ikke en konkurranse hvor det handler om å være best, men at fellesskapet skal klare å komme opp til tre ulike nivåer. Ved å oppnå forstå mål på 125 000 spill spilti minst en time og 500 000 oppnådde Trophies /maks 6 hver dag per bruker)vil alle som deltar motta en spesiell avatar og et statisk tema. For å belønnes med fem andre avatar-bilder bare noen få av dere nok har fra før må vi så klatre opp til 375 000 spilte spill og 1 500 000 Trophies. Til slutt skal vi klare å komme opp til 675 000 spill spilt

og 2 700 000 oppnådde Trophies for å få et dynamisk tema. Du kan både melde deg på og se premiene her.

Når du melder deg på blir du en av dem som får tilsendt et "ferdighetbasert spørsmål" den 17. mars, og vinneren av denne konkurransen vil få tilsendt en meget fristende pakke bestående av en PlayStation Store-kupong med en verdi på 90 euro, digitale utgaver av noen av de av de beste PS4-spillene og ikke minst et ekte Platinum Trophy hvor PSN ID-en din er inngravert. Du kan se et bilde av denne premien under, bare at Platinumet ikke har fått inngravert "Nordmann" enda;D