PlayStation co-CEO bekrefter at konsollene ikke kommer til å forsvinne

Med økende bruk av nettbaserte spill har det vært frykt for at denne konsollgenerasjonen kan være vår siste. Hideaki Nishino, co-CEO i PlayStation, har imidlertid ingen slike bekymringer, og vet i stedet at maskinvaren har en lys fremtid foran seg.

I en samtale med Famitsu (via MP1st) presiserte Nishino at selv om du kanskje tror at vi har gått inn i skyens æra, er det ikke helt sannheten ennå. "Hvis du har skyspill på PS Portal og PS5-spill som kjører, [tror du] kanskje at vi allerede har gått inn i skyspillets æra. Men du trenger fortsatt en kontroller og en skjerm i hånden, og vi tror ikke at maskinvaren vil forsvinne helt ennå."

Det betyr at PlayStation 6 er forventet, men hvis du fortsatt ønsker å holde fast på PS5 når PS6 ruller rundt, kan du forvente støtte for den nåværende generasjons maskinen langt inn i neste generasjon.

"Per i dag spilles det mange PS4-spill, og antallet PS5-spill øker raskt," sa Nishino. "Det er usannsynlig at dette plutselig vil endre seg i morgen, så det er ingen tvil om at videospillkonsoller til hjemmebruk vil forbli i sentrum for virksomheten vår en stund fremover."

