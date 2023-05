PlayStation Days of Play-salget starter denne uken

HQ

Sony har satt en dato for når det årlige PlayStation Days of Play-salget starter. Det digitale salget, som starter 2. juni og varer frem til 12. juni, vil omfatte en rekke ulike PS4-, PS5- og PC-spill, samt tilbud på PlayStation Plus-abonnementer og tilbehør.

Salget starter kl. 9:01 den 2. juni og avsluttes kl. 8:59 den 12. juni, og selv om PlayStation ennå ikke har avslørt de nøyaktige tilbudene, får vi vite at alle 12-måneders abonnementer på PS Plus får 25% rabatt, og at alle som bestiller via PlayStation Gear kan bruke kampanjekoden DAYSOFPLAY23 for å få 20% rabatt på utvalgte varer.

Når salget starter, må du ta turen hit for å se hva du kan gjøre et godt kjøp på.