PlayStation feirer Gran Turismo 7 med artige og kule bilder

Nesten hver gang et spill fra PlayStation Studios har blitt lansert de siste årene har de andre studioene til Sony og i noen tilfeller samarbeidspartnere som Ubisoft feiret dette med nydelige tegninger og bilder som slår sammen to spilluniverser, og gledelig nok har noen fantasifulle sjeler klart å gjøre dette med Gran Turismo 7 også.

Under kan du se bilder studioene Santa Monica (God of War), Sucker Punch (Ghost of Tsushima), Bend Studio (Days Gone) og PixelOpus (Concrete Genie) har sendt til Polyphony Digital sammen med gratulasjoner med lanseringen og strålende anmeldelser av Gran Turismo 7. Alltid artig å se "familien" hylle hverandre på denne måten.