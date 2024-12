PlayStation fortsetter å satse på hjemmekonsoller

HQ

I et nylig intervju med Famitsu bekreftet Sonys co-CEO Hideaki Nishino selskapets forpliktelse til hjemmekonsollmarkedet, og understreket at PlayStations fremtid ligger i fysiske konsoller, spesielt PS5. Med over 65 millioner solgte enheter fortsetter PS5 å vinne terreng, mens PS4 fortsatt er en populær plattform for mange spillere. Nishino fremhevet det voksende biblioteket med PS5-spill og det fortsatte engasjementet fra brukere som spiller PS4-titler, som nøkkelfaktorer i PlayStations pågående suksess.

Selv om Sony har utforsket andre muligheter, som å lansere førstepartsspill på PC og introdusere PlayStation Portal som en måte å strømme PS5-spill på farten, er ikke nettskyspill en prioritet. Nishino forklarte at PlayStation-konsollene fortsatt vil være midtpunktet i Sonys spillstrategi. Han antydet også fremtidige innovasjoner, selv om detaljene om neste generasjons konsoller fortsatt er hemmelige. Med 30-årsjubileet for PlayStation i horisonten, feirer Sony sin arv samtidig som de ser fremover.

Hva synes du om at PlayStation holder fast ved sine konsollrøtter i en tid med nettbasert spilling?