PlayStation gjør det enklere å invitere venner til spill

HQ

Mens det er et ganske sømløst og intuitivt system for å invitere venner til spill på Xbox-systemer, er det av en eller annen bisarr grunn mer av et problem for PlayStation. Heldigvis har PlayStation jobbet med å gjøre dette enklere, og har nå løftet på sløret for et nytt invitasjonssystem som kommer i løpet av de nærmeste månedene.

Systemet vil tillate spillere å generere en delbar lenke eller QR-kode som kan sendes til venner slik at de kan bli med i spillet ditt. Dette vil fungere enten via PS5-konsoller eller på PS App, og vil til og med tillate deg å sende lenken / koden gjennom sosiale medier-apper og meldingssystemer for å distribuere den lettere. Du trenger ikke engang å være venn med noen på PSN for å dra nytte av dette systemet.

Systemet er laget for å utfylle de allerede eksisterende invitasjonsmetodene som er tilgjengelige på PlayStation, og siden det er et nytt system, gjør Sony oppmerksom på at mange av spillene dine må oppdateres for å støtte det.

I tillegg til dette kan vi akseptere et lignende system som lar deg dele PSN-kontoen din via meldinger eller på sosiale medier, noe som gjør det enda enklere å få venner og legge til nye venner på kontoen din.

Det er ingen fast dato for når disse funksjonene vil lanseres riktig ennå.