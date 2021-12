PlayStation gratulerer Xbox med Halo Infinite på spesiell måte

HQ

Gledelig nok har det blitt relativt vanlig for PlayStation og Xbox å sende hyggelige meldinger til hverandre når den andre lanserer en ny konsoll eller et godt mottatt spill, men noen ganger tar de det til nye høyder.

Aaron Greenberg ("General Manager" for Xbox sin markedsføring) avslører på Twitter at Shuhei Yoshida (den tidligere Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios-presidenten som nå leder PlayStation sitt indie-fokus) sendte over en flaske vin med en hyggelig melding om Halo Infinite skrevet på seg da de to tilfeldigvis var på samme restaurant i Los Angeles. En artig og hjertevarmende gjerning.