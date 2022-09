PlayStation har State of Play-sending klokken tolv i natt

HQ

Det har lenge gått rykter om at Nintendo og PlayStation skulle henholdsvis ha en Direct- og State of Play-sending denne måneden. For noen timer siden bekreftet førstnevnte sine planer, og nå kan nummer to krysses av listen.

Sony avslører nemlig at en ny State of Play-sending starter klokken 23.59 i dag. Denne vil vare i omtrent tjue minutter, og vise frem 10 kommende spill på PS5, PS4 og/eller PS VR2. Flesteparten av disse skal være fra Japan siden Tokyo Game Show-messen nærmer seg, men selskapet lover også en overraskelse eller to.