PlayStation kjøper en større del av Elden Ring-skaperne

De aller fleste får med seg når Sony og Microsoft kjøper studioer som Insomniac, Bungie, Activision Blizzard og Double Fine, men langt fra like mange vet at de to selskapene også eier deler av andre ekstremt kjente og populære utviklere. I dag er det tid for en påminnelse om sistnevnte.

Kadokawa, moderselskapet til Elden Ring-studioet FromSoftware, forteller nemlig at Sony og Tencent har kjøpt enda flere aksjer i sistnevnte. Som en følge av dette ser eierandelene av Souls-skaperne slik ut:



Kadokawa: 69.66%



Sixjoy Hong Kong Limited (en undergruppe av Tencent): 16.25%



Sony Interactive Entertainment Inc.: 14.09%



Dette betyr altså ikke at FromSoftware har blitt en del av PlayStation Studios eller noe slik, men Sony vil tjene enda bedre på at spill som Elden Ring, Dark Souls, Armored Core og slik gjør det bra. Samtidig har selskapet litt mer å si når ulike avgjørelser skal tas hva samarbeid og slik angår.