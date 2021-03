PlayStation kjøper Evo-turneringen

Du ser på Annonser

Siden Microsoft har kjøpt så mange spillutviklere de siste årene har enkelte PlayStation-fanboyer etterlyst at Sony begynner å gjøre det samme. Vel, nå har det japanske selskapet handlet, men ikke akkurat det folk hadde sett for seg.

Sony og RTS skriver at de har gått sammen og kjøpt Evolution Championship Series (bedre kjent som Evo-turneringen).

Det er uansett ingen grunn til å frykte at spill som er eksklusive på de andre konsollene, deriblant Super Smash Bros. Ultimate, dermed forsvinner fra turneringen. I en Twittermelding gjør Evo det klart at oppkjøpet ikke vil ha noe å si for hvilke plattformer som representeres i gigantturneringen. Samtidig gjentar de at Evo Online vil være fra den 6. - 8. og 13. - 15. august, og at de som ønsker å konkurrere over nett i Guilty Gear: Strive, Mortal Kombat 11: Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition og Tekken 7 fortsatt kan glede seg.