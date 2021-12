PlayStation kjøper Valkyrie Entertainment

HQ

Sony tok det relativt rolig en stund etter å ha kjøpt Insomniac i 2019, men har virkelig trappet det opp i år. Etter å ha kjøpt både Housemarque, Bluepoint, Nixxes og Firesprite er det nå tid for årets femte oppkjøp.

PlayStation Studios forteller at det har startet oppkjøpet av Valkyrie Entertainment. Selv om dette ikke er et studio mange kjenner til har veldig mange av dere sett arbeidet til det. Disse utviklerne er nemlig mest kjent for å hjelpe andre studioer, og har i det siste blant annet annet vært med på God of War, God of War: Ragnarök, Halo Infinite, League of Legends, Middle-earth: Shadow of War og Valorant.