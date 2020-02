PlayStation kjøpte Spider-Man-skaperne for over 2 milliarder kroner

Med eksklusiver som Ratchet & Clank, Resistance: Fall of Man, Spyro the Dragon og Spider-Man er det ikke rart mange trodde Sony og PlayStation allerede eide Insomniac Games før de faktisk kjøpte utviklerstudioet i fjor. Hvem vet? Kanskje det ikke ville kostet så mye for tjue år siden heller, men hva med nå? Endelig har vi fått svar.

Sony har nemlig offentliggjort en liste over noen av transkasjonene selskapet gjorde i fjor, og der står det blant annet at Insomniac Games ble kjøpt for 24,895 millioner yen. I norske kroner tilsvarer dette omtrent 2,13 milliarder, så man kan vel trygt selskapet var villig til å satse en god del penger for å sørge for at Insomniac Games i hovedsak lager PlayStation-eksklusive spill i årene fremover. Dermed får de virkelig håpe at Spider-Man 2, Ratchet & Clank II og andre prosjekter virkelig vil selge mange eksemplarer og konsoller.