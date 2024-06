PlayStation kommer til å utgi mange flere kinesiske spill

HQ

Det ser ut til at PlayStation ønsker å utvide samarbeidet med kinesiske utgivere og utviklere ytterligere. På den nylige State of Play-presentasjonen fikk vi se flere spill fra det ofte oversette territoriet, inkludert Where Winds Meet, Infinity Nikki og Zenless Zone Zero.

Ifølge Christian Svensson, Sonys sjef for andreparts- og tredjepartsinnhold, er dette bare begynnelsen. "Ballad of Antara, Marvel Rivals, Infinity Nikki og Where Winds Meet viser det store mangfoldet av innhold som kommer til PlayStation fra Kina. Og det kommer mye mer," skrev han på X/Twitter.

Vi får se i hvilken form disse ekstra satsingene kommer, men det er godt å se at Sony utvider horisonten og gir oppmerksomhet til studioer som ellers kan ha blitt oversett.