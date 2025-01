PlayStation lanserer et nytt studio i Los Angeles for et stort AAA-spill

HQ

PlayStation tar neste skritt i sin søken etter å dominere spillverdenen ved å lansere et nytt studio i Los Angeles. Ifølge en fersk stillingsannonse skal det nye teamet jobbe med en høyprofilert AAA-tittel for konsoller, noe som tyder på at noe stort er på gang. Studioet ledes av erfarne bransjeveteraner, deriblant Jason Blundell, kjent for sitt arbeid med Call of Duty, og har som mål å skape en original IP som vil revolusjonere spillopplevelsen. Men ikke forvent å høre flere detaljer med det første - dette spillet ligger fortsatt mange år frem i tid. Foreløpig kan fansen bare spekulere i hva PlayStation jobber med.

Er du spent på hva som er det neste for PlayStation?