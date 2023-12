PlayStation mister ikke Discovery-innhold likevel

HQ

Tidligere denne måneden sa Sony at de skulle fjerne Discovery-videoinnhold fra PlayStation Store på grunn av en lisensavtale med Warner. Det hørtes ikke så ille ut, men det inkluderte ting som folk kan ha kjøpt - noe som betyr at du ikke kunne bruke det lenger selv om du kjøpte det.

Selv om dette teknisk sett ikke var Sonys feil fikk det dem til å ikke se bra ut, og minnet folk på at det å gå over til heldigitalt også betyr at du kan ende opp med å miste det du har betalt for. Heldigvis har Sony og Warner Bros. nå tatt grep for å løse dette... i hvert fall til en viss grad. Den nye avtalen innebærer at du vil kunne få tilgang til Discovery-innholdet du har betalt for i "minst de neste 30 månedene" - og etter det ser det ut til at du kan risikere å miste dette igjen.

Vi antar at denne historien vil gjøre comeback om to og et halvt år, når kjøpte ting fra PlayStation Store igjen kan risikere å bli tatt fra deg. Men inntil da vet du i hvert fall at du ikke bør kjøpe noe fra Discovery til PlayStation, ettersom du sannsynligvis ikke får beholde det.

Har denne historien endret ditt syn på digitale kjøp?

Takk, Games Industry.