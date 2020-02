PlayStation og Facebook dropper GDC-messen også

Sent i går kveld kunne Sony fortelle at PlayStation-avdelingen ikke vil delta på PAX East likevel av frykt for coronaviruset, noe som spesielt skuffet de som hadde gledet seg til å spille eller høre mer om The Last of Us: Part II. Dessverre stopper ikke de dårlige nyhetene der.

Nå kan nemlig både PlayStation og Facebook Gaming/Oculus bekrefte via Gamesindustry.biz at de ikke vil delta på Game Developers Conference den 16. - 20. mars heller på grunn av det som nå kalles COVID-19. Sistnevnte forteller at de i stedet vil gjøre alle de planlagte annonseringene på internett, mens Sony ikke har noen spesiell kommentar utover kanselleringsbeskjeden.

Nå får vi bare se hvor lenge verden frykter dette viruset, for E3-messen er ikke ekstremt langt unna den heller, og ESA trenger i alle fall ikke at flere melder avbud.