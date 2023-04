PlayStation øker Steam-prisene for spill i visse regioner

HQ

De alltid skarpøyde brukerne på ResetEra har lagt merke til at Sony har økt prisene på noen av spillene deres på Steam.

Canada er en av regionene der dette har skjedd, og prisene har blitt hevet fra $ 69.99 til $ 79.99, og noen land (ett av dem Argentina som sannsynligvis er relatert til deres massive inflasjon) har fått en enda større økning. Så langt har ikke Sony kommentert hvorfor de har gjort dette, så vi vet ikke om flere land vil bli berørt.

Sony var også den første konsollprodusenten denne generasjonen som økte prisene på spillene sine (begynnelsen av generasjonen) og maskinvaren (i fjor). Dette har etter hvert blitt etterfulgt av Microsoft og til dels også Nintendo med The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Forhåpentligvis er denne prisøkningen en isolert ting, da mange mennesker for tiden allerede sliter med økonomien.