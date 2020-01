PlayStation oppsummerer 2019 på en kul måte for deg

De siste årene har Sony likt å sende ut en slags oppsummering av året som har gått for PlayStation 4-spillere. Da snakker jeg ikke om oppsummeringer for selskapet, men statistikk over hva vi som individuelle spillere har gjort i løpet av året som gikk. Nå har tiden kommet for en oppsummering av 2019, og personlig synes jeg den er kulere enn noen gang.

Ved å trykke deg inn her eller bare vente på mailen fra PlayStation om du lar dem sende deg nyhetsbrev vil du nemlig få en oversikt over hvilke spill du har spilt mest, hvor mange ulike spill du prøvde, hvor mange timer du brukte på dem og spill totalt, hvor mange Trophies du tjente, hvilken sjanger du spilte mest, hvor mange PlayStation Plus-spill du la til i samlingen, hvilket spill du spilte mest online og mer. Dere kan finne min her, og del gjerne deres i kommentarfeltet.

Dette er ikke det eneste kule med oppsummeringen heller, for ved å sjekke ut oversikten belønnes du med sju avatarer og et dynamisk tema.