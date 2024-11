PlayStation Plus-abonnent bruker $ 2000 på å abonnere til 2048

HQ

Mens de fleste av oss fornyer abonnementene våre på årsbasis, kan dette noen ganger føre til at vi blir fanget av snikende prisøkninger. Med tilstanden til spillabonnementer akkurat nå, kan vi forvente at prisen på ting som PS Plus og Game Pass vil gå opp litt etter litt, år for år.

En fremtidsrettet Reddit-bruker kjent som On_Reddit_ In_Class abonnerte imidlertid på PS Plus Premium for de neste to tiårene. Det kostet dem tusenvis av dollar å gjøre noe slikt, men det betyr at de nesten definitivt har gjort et røverkjøp.

Så lenge du planlegger å spille spill gjennom PS Plus i lang tid, er det ingen grunn til at du ikke kunne tenke på denne potensielle pengebesparende metoden. Med måten spillkataloger på abonnementstjenester også fungerer på, bør du egentlig ikke gå tom for spill å spille.

Hva synes du om dette? Bortkastede penger eller en mesterplan?

Takk, IGN.