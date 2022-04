PlayStation Plus ble en katastrofe for Oddworld: Soulstorm

HQ

Jeg er langt fra den eneste som tviler sterkt på at utviklerne og Sony eller Microsoft begge kan bli like fornøyde når spill blir tilgjengelig som en del av PlayStation Plus eller Game Pass siden en av partene mest sannsynlig vil tape penger på avtalen. De fleste utviklere har signert taushetserklæringer som gjør det umulig for dem å si noe særlig bestemt om sin erfaring med mindre den har vært veldig bra, men nå har vi endelig fått et eksempel på det motsatte.

Lorne Lanning, grunnleggeren og presidenten av Oddworld Inhabitants, forteller i den nyeste episoden av Xbox Expansion Pass at det å slippe PlayStation 5-utgaven av Oddworld: Soulstorm rett på PlayStation Plus forrige april var katastrofalt for dem. Grunnen til dette er at spillet egentlig skulle lanseres i januar 2020, noe Lanning antok ville føre til at bare 50,000 eller maks 100,000 personer ville kjøpe spillet med tanke på konsollproduksjonen. Som en følge av utsettelsen var det selvsagt langt flere PlayStation 5-konsoller på markedet, noe som førte til at Oddworld: Soulstorm ble lastet ned "gratis" av rundt 4 millioner PlayStation Plus-medlemmer. Dermed mistet jo studioet ekstremt mange potensielle salg selv om ikke alle disse nødvendigvis ville betalt for spillet utenom PS Plus. Selv om han åpenbart er glad for at Sony hjalp dem med å fullføre utviklingen av spillet siden en stor gjeld og andre ting satte dette i fare er det altså ingen tvil om at Lanning i ettertid gjerne skulle gjort ting annerledes som en følge av dette. En tanke han nok ikke er alene om blant utviklere som har lansert spill rett på PlayStation Plus og Game Pass.