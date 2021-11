HQ

Det er fortsatt en uke til Sony vil avsløre hvilke spill PlayStation Plus-medlemmer skal få "gratis" i desember, men for femte gang på rad har Dealabs kommet dem i forkjøpet. Den nå ganske pålitelige gjengen hevder nå at PlayStation Plus-spillene i desember vil være Godfall, Mortal Shell og Lego DC Super-Villains. Dette er altså ikke offisielt, men brukerne har truffet mange ganger på rad nå, så jeg tviler på at de bommer her.