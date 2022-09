PlayStation Plus Essential-spillene for oktober annonsert

HQ

I disse dager kan PlayStation Plus Essential-medlemmer skaffe seg Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus og Toem "gratis", men denne muligheten forsvinner på tirsdag. Nå vet vi hvilke spill som da kan bli dine uten å betale en krone.

For Sony avslører at det er Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 og Superhot som blir PS Plus Essential-spill fra og med den 4. oktober. Disse forblir da "gratis" frem til den 1. november.

Når det gjelder de høyere nivåene av PlayStation Plus vil spillene for disse avsløres før vi går inn i oktober.