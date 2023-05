PlayStation Plus Extra og Premium utgjør 30 % av de totale abonnementene.

HQ

Sonys nylige Business Segment Meeting har gitt oss mye data å helle over. Fra salg av maskinvare til kopier av solgte spill, det er mye å se gjennom, men en annen interessant informasjon som kom ut av møtet var de oppdaterte PlayStation Plus-abonnentnumrene.

Ved utgangen av mars 2023 abonnerte 30% av de totale abonnentene på PlayStation Plus enten på Premium- eller Extra-nivåene. 8 millioner brukere benyttet seg av det dyreste PlayStation Plus Premium-nivået, mens ytterligere 6,1 millioner abonnerer på PlayStation Plus Extra.

Tatt i betraktning at det er i underkant av et år siden disse nye tjenestene ble lansert, er dette ganske imponerende tall, og Sony har gjort flere fremskritt med å få både PS Plus Premium og Extra til å virke verdt den ekstra kostnaden.

Abonnerer du på PlayStation Plus Premium eller Extra?