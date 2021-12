PlayStation Plus får visst Persona, dansk samarbeid og bil gratis i januar

HQ

I hele høst har gjengen i Dealabs avslørt hvilke spill PlayStation Plus-medlemmer skal få den neste måneden lenge før Sony selv har offentliggjort dem, og julen blir intet unntak.

For mens vi nok må vente en uke til før Sony sier noe selv hevder Dealabs at det er Deep Rock Galactic og Dirt 5 på PS4 og PS5, samt Persona 5 Strikers på PS4 som blir "gratis" PS Plus-spill fra og med den 4. januar.

Mens du venter på bekreftelsen er det fortsatt mulig å skaffe Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell, Lego DC Super-Villains, The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners og Until You Fall uten å betale en eneste krone.