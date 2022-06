PlayStation Plus skal gi oss Crash Bandicoot 4, Man of Medan og Arcadegeddon i juli

HQ

Med mindre Sony bestemmer seg for å endre litt på timeplanen som følge av at God of War: Ragnarök visstnok skal få en lanseringsdato i neste skal det japanske selskapet avsløre hvilke spill PlayStation Plus Essential-medlemmer vil få gratis i juli klokken 1730 på onsdag. Dessverre for dem har noen tydeligvis røpet annonseringen allerede.

Deallabs-brukeren billbil-kunhar for n-te kommet Sony i forkjøpet ved å tilsynelatende avsløre at det er Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures: Man of Medan og Arcadegeddon som blir "gratis" for PS Plus-medlemmer fra og med den 5. juli. Frem til da kan du fortsatt skaffe deg God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker og Nickelodeon All-Star Brawl uten å betale en ekstra krone.