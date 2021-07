PlayStation Plus-spillene for august tilsynelatende lekket

Vi har ikke fått offisielt bekreftet hvilke spill Sony tilbyr via PlayStation Plus i august ennå. Den avsløringen pleier de å vente med helt til slutten av måneden, men noe tyder på at vi allerede vet hvilke spill det blir.

Avsløringen kommer ikke fra en insider, men tilsynelatende fra PlayStation Plus-siden via (via WCCFTech). Her stod det et lite øyeblikk at spillene ville bli Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville og Tennis World Tour 2, samt bonusspillet Hunter's Arena: Legends.

Det fremgikk også at spillene kan lastes ned fra 3. august, samme dato som Hunter's Arena: Legends slippes på PlayStation. Om dette stemmer finner vi ut av om noen få dager, men er du fornøyd om det blir disse?