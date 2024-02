PlayStation Portal "har fortsatt å overgå forventningene" til Sony

HQ

Sent i fjor lanserte Sony endelig sin nye håndholdte enhet PlayStation Portal, som gjør det mulig å spille PlayStation 5-spillene dine så lenge du er i samme nettverk som konsollen. Og dette var tydeligvis noe gamerne virkelig ønsket seg.

I et Game File-intervju sier PlayStations visepresident for "product management", Hiromi Wakai, at salgstallene faktisk har overgått Sonys forventninger, selv om han ikke ønsker å gå ut med noen konkrete tall:

"Selv om vi ikke har noen tall å dele, har etterspørselen fortsatt å overgå forventningene våre. Produksjonen går jevnt og trutt, og vi leverer stadig flere enheter. Vi vil fortsette å levere flere enheter til markedet, så følg med."

Har du kjøpt en PlayStation Portal ennå, og hva synes du om dette konseptet?