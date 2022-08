PlayStation satser enda mer på mobilspill - kjøper nytt studio

HQ

At PlayStation nå virkelig har åpnet døren for å bringe spillene sine til PC har vel de fleste fått med seg, men selskapet har også snakket en del om mobilmarkedet. Nå er det tid for å virkelig se mer av denne satsingen.

For Sony avslører at de har kjøpt Savage Game Studios og gjort utviklerne en del av PlayStation Studios-familien. Dette studioet er nok noe de færreste har hørt om, noe som skyldes at studioet bare er to år gammelt. Ikke at det betyr folkene som jobber der er ferskinger. Flere av dem av har nemlig vært med på å skape en rekke av verdens mest populære mobilspill før de bestemte seg for å prøve noe nytt.

Derfor kommer det ikke som et sjokk at PlayStation-sjefen Hermen Hulst i samme slengen bekrefter at dette kjøpet skyldes et ønske om å lage enda flere spill for mobiler. At en underavdeling kalt PlayStation Studios Mobile Division har blitt dannet fremhever jo dette veldig, og Hulst lover at fokuset på kvalitet vil være like stort for disse prosjektene som de vi har sett på konsollene og PC.

Hvilke PlayStation-franchiser tror du kan fungere bra på mobiler?