PlayStation sin aldersbekreftelse er allerede igang, og er nødvendig for å bruke visse nettfunksjoner

Først kom de for å ta goonerne, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke goon. Nå er de ute etter gamerne, og det er ingen igjen som kan snakke for oss. Aldersverifisering begynner å bli ganske utbredt, spesielt i Storbritannia og Irland i disse dager, og det ser ut til at PlayStation nå er det siste merket som har begynt med aldersverifisering, der du blir bedt om å taste inn enten ID-en din, en ansiktsskanning eller få en bekreftelseskode via en tekstmelding til det registrerte telefonnummeret ditt.

Som rapportert av Push Square, er disse varslene for aldersbekreftelse allerede rullet ut til brukere i Storbritannia og Irland. Hvis du vil bruke meldinger og talechat via PlayStation, må du bekrefte alderen din. Det er ikke et absolutt krav før senere på året, men med en QR-kode kan du bekrefte alderen din allerede nå.

Med tanke på at bekymringene rundt folks data og personvern er større enn noensinne, kan det være litt ubehagelig å sende ID-en eller ansiktet ditt til PlayStation. Telefonnummeralternativet kan derfor være det beste alternativet, men hvis du vil lære mer om hvordan og hvorfor denne aldersbekreftelsen har blitt til, kan du lese FAQ-siden på PlayStations nettsted her.