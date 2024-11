PlayStation-sjefen kommenterer oppsigelser

HQ

Selv om vi har sett noen flotte spill bli utgitt i år og året før, er det vanskelig å si at vi er inne i en storhetstid for spill, og det skyldes i stor grad hvor vanskelig det er for folk å beholde jobbene sine i denne bransjen. Oppsigelser blir stadig vanligere, fra utvikling til media. Selv store studioer som PlayStation er ikke immune mot oppsigelser, og Hermen Hulst, co-CEO i PlayStation Studios, ble nylig spurt om oppsigelser og hvordan de påvirker utsiktene for PlayStation.

I en samtale med Variety (før Firewalk Studio ble lagt ned, så ikke forvent kommentarer om det), hadde Hulst følgende å si :

"Det er vår plikt å se på vår ressursplanlegging, og sørge for at vi driver en bærekraftig virksomhet. Det er en del av det å være administrerende direktør. Vi tar aldri lett på det, for vi kjenner disse menneskene personlig, og det ligger oss veldig på hjertet, og det er teamene og det gode arbeidsmiljøet. Men ja, vi har hatt noen oppsigelser," sa han. "Men det er også viktig å innse at på innholdssiden er PlayStation Studios nå en mye større organisasjon enn da den startet. Den har vokst enormt. Og det er organisk vekst som våre eksisterende team, tror jeg, ansatte ganske aggressivt, så vel som gjennom M&A. Så organisasjonen og antall ansatte er mye større nå enn for eksempel for fem år siden."

Et annet sted i intervjuet avslører Hideaki Nishino, den andre co-CEO-en i PlayStation Studios, at PS5 Pro faktisk har vært under utvikling siden før lanseringen av PS5. "Vi begynte å jobbe med PS5 Pro allerede før PS5 ble lansert - det var et annet femårsprosjekt for oss. Så det var en samtale om hvorvidt vi ønsket å lage en ny Pro eller ikke. Men det viktigste var at det finnes teknologier vi kan utvikle i løpet av tre eller fem år. Så innovasjonen og den teknologiske utviklingen går raskere i en moderne verden."