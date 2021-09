PlayStation skal avsløre store nyheter neste torsdag

HQ

I juni hadde både Xbox Game Studios, Bethesda, Nintendo og en rekke andre store selskaper interessante nyheter som en del av E3-messen. Der var ikke PlayStation, så mange har lurt på om Sony ville svare en gang før høsten. Noen mistet troen da både God of War-oppfølgeren og Horizon Forbidden West fikk bekreftet sine utsettelser, men det er det ingen grunn til.

Sony avslører nemlig at en såkalt PlayStation Showcase 2021-sending vil være den 9. september. Denne vil starte klokken 22 og vare i rundt 40 minutter. Her skal vi få vite mer om "fremtiden til PS5", noe som blant annet betyr fra PlayStation Studios' egne spill og en rekke andre. Noe vi ikke vil få høre mer om er PlayStation VR 2, men utover det kan jeg si at mye spennende venter.