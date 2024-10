PlayStation skal ha storslått konsert i Norge i mai 2025

HQ

Naughty Dog, Santa Monica Studio, Sucker Punch og Guerrilla sine spill har ikke bare gitt oss gripende historier i fascinerende verdener, enestående grafikk og morsomt gameplay. De byr også på aldeles slående musikk, så hvorfor ikke både hylle og nyte akkurat denne delen av PlayStations mest populære moderne franchiser sammen med andre?

Dette vil vi få mulighet til i Oslo Spektrum den 25. mai, for da kommer det som enkelt nok heter PlayStation The Concert hit til Norge. Her skal vi få høre noen av de nydelige melodiene og sangene Bear McCreary (God of War) Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon) og Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) har laget, samt noen hemmeligheter. Alt pakket inn i det Sony hevder blir den ultimate konsertopplevelsen med skikkelig visuelle godbiter også slik at alle sanser får nyte øyeblikkene.

Billetsalget starter klokken 16 på fredag via Eventim, og hver billett koster 550,- + avgifter, så til og med en kar fra Kristiansund vurderer å ta turen neste år. Hva med deg?