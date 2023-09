PlayStation-skribent spiller Starfield, gamere vil ha henne sparket for det

HQ

Alanah Pearce, skribent for Sony Santa Monica og strømmer, har uttalt at hun har fått kritikk fra deler av spillmiljøet etter å ha strømmet seg selv mens hun spilte Starfield.

Pearce gikk viralt for noen dager siden for å ha brukt 7 timer på å fly til Pluto, noe som beviste at raske reiser ikke var nødvendig i Starfield. Hun klarte ikke å lande på planeten, men det var likevel en imponerende bragd. Nå går hun i en ny video gjennom noen trollinginnlegg som krever at hun skal få sparken fra jobben hos Sony Santa Monica.

Trollet som skrev innlegget som forsøkte å få henne sparket (som siden har blitt lagt ut på nytt over 100 ganger), tagget Cory Barlog, som ifølge Pearce også elsker Starfield. Selv om vi kanskje trodde at konsollkrigens dager var over, ser det ut til at fanboys er like utbredt som før, spesielt når en stor førstepartslansering som Starfield dukker opp.