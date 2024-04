PlayStation slår til med store rabatter på noen av de største spillene i May Savings-salget

HQ

Det virker som om det nesten alltid er spillsalg om dagen. Steam hadde nylig sin store FPS Fest, der brukerne kunne finne store rabatter på alt som har med førstepersonsspill å gjøre, og nå er PlayStation ute etter å gi oss enda flere rabatter i begynnelsen av mai.

May Savings-salget er i gang nå og avsluttes 8. mai. Det inneholder hundrevis av titler med opptil 75 % rabatt, inkludert Lords of the Fallen, Final Fantasy XVI, Avatar: Frontiers of Pandora og det legendariske Skull Island: Rise of Kong.

Hvis du er mellom to spill for øyeblikket og har lyst til å kjøpe noe med rabatt kan du sjekke ut hele listen her. Ellers ser det ut til at det neste store spillsalget kommer nærmere sommeren.