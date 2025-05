PlayStation Stars legges ned

HQ

Sony har kommet til den konklusjonen at lojalitetsprogrammet PlayStation Stars ikke er der det bør være. Det japanske selskapet har besluttet å legge ned programmet og i stedet bruke ressursene på å utvikle en bedre lojalitetsplattform for brukerne.

Dette ble bekreftet i en PlayStation-blogg, der Sony skriver "Siden vi lanserte programmet, har vi lært mye av å evaluere hvilke typer aktiviteter spillerne våre responderer best på, og som selskap utvikler vi oss alltid i takt med spiller- og bransjetrender. Gjennom denne evalueringen har vi bestemt oss for å fokusere innsatsen vår på nytt og vil avvikle den nåværende versjonen av PlayStation Stars. Vi vil fortsette å evaluere de viktigste funnene fra dette programmet, og vi ser på hvordan vi kan bygge videre på disse erfaringene."

Når det gjelder hva dette betyr for nåværende PlayStation Stars -brukere, vil alle innsamlede poeng kunne brukes frem til Stars offisielt stenger ned 2. november 2026. Poeng og digitale samleobjekter vil også fortsatt kunne opptjenes helt frem til 23. juli 2025, og denne datoen er også tidspunktet da Stars Campaigns avsluttes. Ellers vil alle digitale samleobjekter som er ervervet, forbli tilgjengelige selv etter at Stars stenger ned på slutten av neste år.

Hvis du har lest dette og vil se hva alt oppstyret handler om, har Sony også bemerket at de ikke lenger aksepterer nye medlemmer for Stars fra og med i dag, noe som betyr at du har gått glipp av båten.

Sony avslutter med å forklare: "Vi vil takke alle spillerne våre for at de har støttet PlayStation Stars siden lanseringen i 2022. Etter hvert som vi utforsker nye måter å utvikle lojalitetsprogrammet vårt på for fremtiden, vil vi fortsette å feire alle spillerne våre gjennom de ulike fellesskapsaktivitetene vi har planlagt."

Var du en hyppig bruker av PlayStation Stars?