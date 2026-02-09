PlayStation State of Play bekreftet for 12. februar

HQ

Det har versert mange rykter i det siste om at en PlayStation State of Play-sending ville bli arrangert i februar, og endelig har Sony tatt steget opp for å fjerne tåken rundt disse påstandene for å bekrefte at et show vil finne sted denne uken.

Planlagt til Torsdag 12. februar kl. 22:00 GMT/23:00 CET, dette er satt til å være et massivt show som vil vare over en times varighet og som lover "nyheter, spilloppdateringer og kunngjøringer fra spillstudioer over hele kloden".

PlayStation Blog-innlegget går et skritt videre og legger til: "Februars State of Play vil sette søkelyset på iøynefallende tredjeparts- og indiespill som er på vei til PS5, sammen med det siste fra teamene i PlayStation Studios."

Kommer du til å se på State of Play denne uken, og hva håper du å se på utstillingen?