PlayStation State of Play bekreftet for torsdag

Ryktene om at PlayStation skal ha en fremvisning eller State of Play i mai har versert i månedsvis nå, så hypede spillere har spekulert i den nøyaktige datoen og spillene som vil bli vist i lang tid. Det er på tide å skru opp varmen for sistnevnte nå.

Sony bekrefter nemlig at 2024s første store PlayStation State of Play vil starte 00.00 natt til den 31. mai. Vi blir fortalt at showet vil vare i omtrent 30 minutter og inkludere PlayStation Studios-spill som kommer senere i år, PS VR2-spill og mer, så vi kan potensielt se oppfølgeren til Astro's Playroom, Lego Horizon Adventures, Concord og mer.