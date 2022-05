PlayStation Store feirer japanske Golden Week med rabatterte spill

HQ

I Japan er det for øyeblikket Golden Week, som har fått sitt navn fra det faktum at den inkluderer fire nasjonale helligdager på en uke. Siden Sony er et japansk selskap er det naturlig at de feirer på hver sin måte - noe som også kommer oss i vesten til gode.

PlayStation Store har for øyeblikket et Golden Week-salg i gang med 432 rabatterte artikler. Noen av spillene som er på tilbud er følgende:

Golden Week-salget avsluttes den 12. mai.