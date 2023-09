PlayStation Store har en ny funksjon for rangering

HQ

En ny PlayStation Store-oppdatering har introdusert rangeringer, et femstjerners system som lar deg dele din mening om et spill du har spilt. Du kan ikke skrive en omfattende anmeldelse, men du kan gi en stjernerangering til et hvilket som helst spill i biblioteket ditt.

Som Push Square har påpekt kan du gå inn i PS Store og velge "vis produkt" på et spill, og derfra kan du se den gjeldende vurderingen. På neste side kan du se en oversikt over hvor mange prosent av spillerne som har gitt spillet 5 stjerner, 4 stjerner og så videre.

Det er verdt å merke seg at du bare kan vurdere et spill selv hvis det finnes i biblioteket ditt. Dette er sannsynligvis for å unngå masseanmeldelsesbombing. Forhåpentligvis kan vi etter hvert se flere tillegg til dette vurderingssystemet, for eksempel for å se hvor mange timer folk har spilt, eller til og med få noen fullstendig skriftlige anmeldelser.

Hva synes du om denne oppdateringen?