PlayStation Studios eier nå The Playroom- og The Persistence-studioet

HQ

Med Wipeout, Lemmings og en rekke Formel 1-spill rakk SCE Studio Liverpool, eller Psygnosis, å lage mye spennende og bra for Sony før studioet ble lagt ned i 2012. Siden den gang har mange av utviklerne skapt og jobbet i studioet Firesprite, så dagens annonsering er litt spesiell.

For Hermen Hulst, lederen av PlayStation Studios, avslører at Firesprite nå er det tredje studioet Sony kjøper i år etter Housemarque og Nixxes. Dermed får PlayStation utviklere som kan lage både vanlige og virtual reality-spill siden Firesprite har gitt oss både The Playroom, The Persistence og Air Force Special Ops: Nightfall de siste ni årene. En av grunnene til dette er at studioet består av over 250 utviklere, så det faktum at de allerede jobber på to prosjekter (ett historiefokusert spill hvor valg er viktig og et mer actionpreget skytespill med noen spesielle ideer) betyr at vi kan få se resultater av oppkjøpet raskere enn mange kanskje tror.